Με βαθιά θλίψη η κοινότητα του Επισκοπειού ανακοίνωσε τον θάνατο του Κοινοτάρχη, Γιαννάκη Λουκαΐδη.

Σε ανάρτηση, η κοινότητα αναφέρει ότι, «με βαθιά θλίψη ενημερώνουμε την κοινότητα του Επισκοπειού ότι ο αγαπητός μας Κοινοτάρχης, Γιαννάκης Λουκαΐδης, ταξίδεψε στη γειτονιά των αγγέλων. Ο εκλιπών υπηρέτησε την κοινότητά μας με ήθος, αφοσίωση και αγάπη, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο και ανεξίτηλο αποτύπωμα».

Η εξόδιος ακολουθία του πολυαγαπημένου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού θα τελεστεί τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026, στις 14:00, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Επισκοπειού. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:00.