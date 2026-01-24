Ασθενής ψηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται χαμηλή πίεση. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τα ημιορεινά αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί παγετός

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, ενώ το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο. Την Τετάρτη, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει τη Δευτέρα μικρή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται σταδιακά μικρή πτώση.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 20 εκατοστά.