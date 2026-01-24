Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου 24/1/2026 στην επαρχία της Πάφου, ύστερα από τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε κατοικία.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της άλλο άτομο, το οποίο προχώρησε άμεσα σε ενημέρωση της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη των Αρχών, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από μια αρχική εκτίμηση δεν προκύπτουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να εξακριβωθούν μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης νεκροτομής, σε μεταγενέστερο στάδιο.