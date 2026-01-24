Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Πόλη Χρυσοχούς οι σημερινή βροχόπτωση με δρόμους, χωράφια και αρκετές περιοχές να πλημμυρίζουν.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα Μάριο Ιγνατίου, σε αρκετές περιπτώσεις πλημμύρισαν υπόγεια κατοικιών και υποστατικών, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές σε περιουσίες πολιτών, ενώ καταγράφηκε μεγάλη ταλαιπωρία τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα νερά υπερχείλισαν σε διάφορα σημεία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί δυσκολία πρόσβασης σε κατοικίες και αγροτεμάχια.

Το φαινόμενο, όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, δεν είναι πρωτοφανές, καθώς είχε παρατηρηθεί και πριν από περίπου ένα μήνα, και συγκεκριμένα στις 7 Δεκεμβρίου 2025.

«Δεν είναι δυνατόν με τις πρώτες βροχές να πλημμυρίζουν οι ίδιες περιοχές κάθε φορά. Χρειάζονται έργα αποστράγγισης και σωστός σχεδιασμός, ώστε να μη ζούμε ξανά τα ίδια», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε μόνιμες λύσεις, με δημιουργία και αναβάθμιση αντιπλημμυρικών υποδομών, ώστε να προστατευθούν τόσο οι περιουσίες όσο και η ασφάλεια των πολιτών.