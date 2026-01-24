Σε κινητοποίηση τέθηκαν το πρωί οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Τα τρία μέλη της οικογένειας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, μεταξύ των οποίων και μικρό παιδί, εξήλθαν έγκαιρα μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ επηρεάστηκαν και τα υπόλοιπα διαμερίσματα των πιο πάνω ορόφων, λόγω της μεταφοράς καπνού και θερμών αερίων μέσω του κλιμακοστασίου.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής με χρήση σωλήνων νερού και είσοδο στον χώρο με αναπνευστικές συσκευές. Συνολικά οκτώ άτομα, περιλαμβανομένων των ενοίκων του διαμερίσματος, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου σε ανοικτό χώρο στο ισόγειο.

Τα οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο μικρά παιδιά, μεταφέρθηκαν με δύο ασθενοφόρα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λάρνακας, καθώς παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Όπως αναφέρεται, εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε φωτιστικό. Αναμένονται οι τελικές απόψεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, ενώ στη σκηνή κλήθηκε και η Αστυνομία Λάρνακας για διερεύνηση.