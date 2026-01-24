Σε διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αλλαγή του Καταστατικού θα επιτρέψει μια πιο απλή και καθαρή διαδικασία, χωρίς την εμπλοκή του λαϊκού στοιχείου.

«Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εγώ το υπολογίζω 3-4 μήνες, θα είναι έτοιμο το νέο καταστατικό και βάσει αυτού θα γίνουν και οι νέες εκλογές. Μετά, αμέσως, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει και θα εκλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η νέα διαδικασία «δεν θα έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες», καθώς αποφεύγονται εντάσεις και αντιπαραθέσεις που στο παρελθόν δημιουργούσαν διχασμούς ακόμη και μεταξύ ιερέων.

«Αποφεύγονται κάποιοι διαξιφισμοί μεταξύ του κόσμου και των ιερέων. Αυτά όλα αποφεύγονται», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ιερά Σύνοδος «μπορεί να πάρει τον σφυγμό του λαού και να προωθήσει κάποιον, χωρίς ιδιοτέλειες».

Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ξεκαθάρισε πως «όσοι θέλουν μπορούν να είναι υποψήφιοι», υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση προς την Ιερά Σύνοδο, αφού πρώτα καταρτιστεί ο νέος Κανονισμός.

«Μπορεί να είναι περισσότεροι ή και λιγότεροι», είπε, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ονοματολογία.

Αναφερόμενος στον τέως Μητροπολίτη Τυχικό, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι δεν ανταποκρίθηκε στην ευκαιρία που του δόθηκε να υπογράψει τη λίβελλο πίστεως, ενώ έκανε λόγο για επανειλημμένες προσφυγές, τόσο στο πολιτικό δικαστήριο όσο και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

«Πρέπει να έχουμε και λίγη λογική πάνω μας… όταν δεν αποδέχεσαι την πρώτη απόφαση, γιατί προσφεύγεις δεύτερη φορά;», ανέφερε, τονίζοντας ότι «πρέπει να είμαστε και κάπως σοβαροί».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του, σημείωσε ότι «αν αλλάξει στάση, υπάρχει δυνατότητα να διατηρήσει ιερατικό αξίωμα», ωστόσο προειδοποίησε πως «αν συνεχίσει τα ίδια, δεν βλέπω κάποια άλλη διέξοδο», εκφράζοντας την άποψη ότι «παρασύρεται από κάποιους».

Ο Αρχιεπίσκοπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί πλήγματος στο κύρος της Εκκλησίας της Κύπρου. «Αντίθετα, κάποιοι προσπάθησαν να την παρασύρουν σε σχίσματα και η Εκκλησία αντέδρασε και πρόλαβε το κακό. Πιστεύω ότι το κύρος μας ανυψώθηκε», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για φαινόμενα ζηλωτισμού και για προσπάθειες εκμετάλλευσης διεθνών εκκλησιαστικών εντάσεων.

Οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Κύπρου έγιναν μετά το πέρας Αρχιερατικού Συλλείτουργου, προϊσταμένου του Μακαριωτάτου και συλλειτουργούντων του Θεοφιλεστάτου Καθηγουμένου και πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Νεοφύτου.

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/ΗΦ)