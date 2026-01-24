Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος έχουν σημειωθεί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, στο ύψος των περιοχών Σωτήρας και Παραμαλιού, καθώς και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, στο ύψος της περιοχής Λυμπιών-Αθηένου-Κόσιης.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, γύρω στις 6.30 το πρωί, δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Σε διάφορες περιοχές η διεξαγωγή εργασιών στο οδικό δίκτυο, πιθανόν να επηρεάζει την κυκλοφορία.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους οδηγούς και λόγω των βροχών που πέφτουν σε πολλές περιοχές. Οι οδηγοί καλούνται να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα και να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί ή να αποφεύγουν σημεία του οδοστρώματος όπου παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση νερού.

Φωτογραγία αρχείου