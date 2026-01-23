Στην υλοποίηση δράσεων, συνολικού ύψους €17,4 εκατομμυρίων ή 19%, οι οποίες εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης συνολικού προϋπολογισμού €89,6 εκ., όπως αυτό καθορίστηκε βάσει των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, προχώρησε το 2025 η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο της στήριξης των πληγείσων και επηρεαζόμενων περιοχών από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Λεμεσού τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο (ΓΛ) της Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωση το ΓΛ αναφέρει ότι οι εν λόγω δαπάνες έχουν χρηματοδοτηθεί «αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς τη χρήση των εισφορών συμπολιτών μας ή οργανωμένων συνόλων, οι οποίες εξακολουθούν να τηρούνται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό».

Σε σχέση με με τον τρόπο διάθεσης των εν λόγω εισφορών, το ΓΛ αναφέρει ότι θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση, μετά τις σχετικές αποφάσεις που θα έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση.

Αναφορικά με τον απολογισμό υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, το ΓΛ αναφέρει ότι σε σχέση με τις δράσεις στήριξης Επιχειρήσεων – Εργαζομένων, έχει υλοποιηθεί μεταξύ άλλων το 70% (452,6 χιλιάδες ευρώ) του Σχεδίου οικονομικής ενίσχυσης τουριστικών καταλυμάτων που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά, το 67% (3.331,8 ευρώ) της καταβολής αρχικής οικονομικής ενίσχυσης ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας, στο σύνολο των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων, το 13% (2.046,7 ευρώ) του έκτακτου ειδικού Σχεδίου για κάλυψη των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων και το 15% (461,5 ευρώ) του Επενδυτικού Σχεδίου για τους επηρεαζόμενους γεωργούς που δεν εμπίπτουν στο έκτακτο ειδικό σχέδιο.

Σε σχέση με την στήριξη Πληγεισών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το ΓΛ, έχει υλοποιηθεί μεταξύ άλλων το 93% (811 ευρώ) της εκτέλεσης εργασιών για την επαναφορά της παροχής νερού και εφαρμογή σχεδίου χορηγιών για την προμήθεια γεννητριών σε υποδομές ύδατος κοινοτήτων, το 81% (484,3 ευρώ) των παρεμβάσεων προστασίας σε υδατορέματα που επηρεάζουν κατοικημένες περιοχές και το 100% (365 ευρώ) του Εφάπαξ Κοινοτήτων.

Αναφορικά με την στήριξη Νοικοκυριών, το ΓΛ αναφέρει ότι έχει υλοποιηθεί μεταξύ άλλων το 103% (2.259 ευρώ) του εφάπαξ βοήθημα πυρόπληκτων, το 5% (2.371,4 ευρώ) των αποζημιώσεων για αποκατάσταση ζημιών οικιών και το 15% (636,9 ευρώ) των δράσεων Πολιτικής Άμυνας - Επιδότηση Ενοικίων.

Το ΓΛ αναφέρει ότι η πρόοδος υλοποίησης των δράσεων και η εξέλιξη της εφαρμογής τους καταγράφονται και παρακολουθούνται συστηματικά και προσθέτει ότι στο πλαίσιο αυτό, θα προβαίνει σε αναλυτική ενημέρωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη αποτύπωση της υλοποίησης των δράσεων, τη λογοδοσία, την έγκαιρη πληροφόρηση προς τους πολίτες και τη διαφάνεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ