Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας ο δρόμος Παλαιχωρίου έχει δοθεί στην κυκλοφορία μετά απο πολύωρο κλείσιμο του, λόγω ανατροπής φορτηγού.

Σημειώνεται ότι, γύρω στις 11.30 σήμερα το πρωί, ανατράπηκε φορτηγό πλησίον του γεφυριού Καλού Χωριού Ορεινής (Κλήρου).

Η μία λωρίδα του δρόμου με κατεύθυνση τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου είναι κλειστή. Προτρέπονται οι οδηγοί που διακινούνται στην πιο πάνω περιοχή, να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σημάνσεις της Αστυνομίας.

Ο 39χρονος οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για προληπτικούς λόγους.