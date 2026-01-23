Οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις αναμένεται να καταδείξουν τα αίτια θανάτου του 63χρονου Γιώργου Μιχαήλ, από το Ζακάκι, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στη Λεμεσό. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η νεκροτομή επί της σορού του, χωρίς ωστόσο ευρήματα που να δίνουν απαντήσεις.

Το ενδεχόμενο ο θάνατος του άτυχου 63χρονου να προήλθε από παθολογικά αίτια ενισχύεται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα, ενώ η νεκροτομή, που διενεργήθηκε από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέττα, δεν κατέδειξε οποιοδήποτε τραυματισμό που να δικαιολογεί το θάνατο του.

Από τη σορό λήφθηκαν δείγματα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις, οι οποίες και αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 16:30 χθες, στην οδό Βασιλέως Παύλου, όταν το όχημα του 63χρονου κινήθηκε δεξιότερα και εισήλθε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ημιφορτηγό που οδηγούσε 70χρονος.

Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός του οχήματος δεν έφερε τις αισθήσεις του και ο θάνατος του επιβεβαιώθηκε με τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, ο Μιχαήλ φορούσε τη ζώνη ασφαλείας, δεν έφερε εμφανή τραύματα, ενώ από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης φαίνεται πως το αυτοκίνητο είχε χαμηλή ταχύτητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Σφετερισμός Ε/Κ περιουσιών: Την Δευτέρα καταθέτει η Γερμανίδα κτηματομεσίτρια