Αιφνιδιαστικό έλεγχο στο Στρατόπεδο Μ.Καϊλη και στο Φυλάκιο ΜΠΑΡΣΑΚ, πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι ο Γενικός Ελεγκτής.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σκοπός του ελέγχου ήταν η σίτιση των οπλιτών.

«Ποσότητα και ποιότητα φαγητού, έλεγχος διαδικασιών παραλαβής, διανομής και σερβιρίσματος, θερμοκρασίας και γεύσης φαγητού. Σημειώνουμε τη συνεργασία του Διοικητή και όλων των αξιωματικών κατά τη διάρκεια του ελέγχου», αναφέρει η ανάρτηση.

Τονίζει ότι τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει σχετική Ειδική Έκθεση.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, ο Γενικός Ελεγκτής συνέφαγε και συνομίλησε με στρατιώτες.