Ο Δήμος Αθηένου ανακοίνωσε πως από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) στην Αθηένου, το οποίο θα στεγάζεται στην αναπαλαιωμένη Δημοτική Αγορά.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.), χωρίς μετακινήσεις σε άλλες περιοχές, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

Ωστόσο, λόγω καθυστέρησης παραλαβής ειδικού εξοπλισμού από πλευράς του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, δεν θα παρέχονται προσωρινά, στο παρόν στάδιο οι υπηρεσίες που αφορούν στην έκδοση και ανανέωση δελτίου ταυτότητας και στην έκδοση και ανανέωση διαβατηρίου.

Αναφέρεται ότι Το Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) θα προσφέρει τώρα υπηρεσίες των ακόλουθων Υπουργείων/Τμημάτων: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων - Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπουργείο Οικονομικών - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ο Δήμος Αθηένου εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη λειτουργίας ΚΕ.ΠΟ. στην Αθηένου και διαβεβαιώνει το κοινό ότι θα συνεχίσει να προσπαθεί και να επενδύει σε έργα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των δημοτών και ενισχύουν την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή τους.

