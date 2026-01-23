Σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΗΚ, αναφέρεται ότι σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στο δίκτυο της, στις περιοχές Άγιος Δομέτιος και Έγκωμη, για άγνωστη αιτία μέχρι στιγμής.

Η ΑΗΚ προσπαθεί να εντοπίσει την αιτία του προβλήματος και να το απομονώσει, έτσι ούτως ώστε να επιδιορθωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Η διακοπή θα είναι προσωρινή και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Η ΑΗΚ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.