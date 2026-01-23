Δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου, στην Πάφο, και προσφέρθηκαν δωρεάν δενδρύλλια την Τετάρτη στους μαθητές και στο κοινό, στο πλαίσιο της Γιορτής του Δέντρου.

Η εκδήλωση εντασσόνταν στο πλαίσιο της «Εβδομάδας του Δέντρου», σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με αγιασμό και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τη Διευθύντρια του σχολείου κα Πάτρα Τζαβέλλα, τον Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Πάφου Αντώνη Χάγιαννη, εκ μέρους του Διευθυντή του Τμήματος Δασών Δρ. Σάββα Ιεζεκιήλ, καθώς και από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη.

Όπως αναφέρεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε, επίσης, ποιήματα, τραγούδια και τσιαττιστά που παρουσίασαν μαθήτριες και μαθητές του σχολείου, στέλνοντας μήνυμα για την αξία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των δράσεων της ημέρας, το Τμήμα Δασών διένειμε δωρεάν δενδρύλλια και στον χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου Πάφου, καθώς και στην κεντρική πλατεία της Πόλεως Χρυσοχούς.

Η Γιορτή του Δέντρου ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία του πρασίνου και της συλλογικής ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η προστασία της φύσης αποτελεί υπόθεση όλων μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ