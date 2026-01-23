Νέα Κίτρινη Προειδοποίση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογία για βροχές και καταιγίδες.

Νέα διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει το νησί με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ από τις 10 απόψε μέχρι τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου.

Συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί. Αρχικά τα δυτικά και προοδευτικά τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι ενώ οι ανέμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό τοπικά να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα ενδέχεται να είναι αυξημένες.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη.

Απόψε, αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και τα νότια και ταραγμένη στα βόρεια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Από το απόγευμα και μετά, αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αρχικά στα βόρεια και τα ανατολικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 15 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά.

Τη Δευτέρα, ο καιρός αρχικά θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, ωστόσο από το βράδυ και μετά, αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο, για να βρεθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, ενώ μέχρι την Τρίτη αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 17 εκατοστά.

Πηγή: ΚΥΠΕ