Ανακοινώνεται ότι, στις 23 Iανουαρίου 2026 και ώρα 02:15, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ ΝΕΑΡΧΟΣ, με σκοπό την αεροδιακομιδή ασθενούς από πλοίο, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 125 ΝΜ Νότια Λεμεσού.

Για την εκτέλεση της ιατρικής αεροδιακομιδής κινητοποιήθηκε Ελικόπτερο της Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, στο οποίο επέβαινε εξειδικευμένος νοσηλευτής της ειδικής ομάδας αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Ο ασθενής παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεκωσίας στις 08:30 για περαιτέρω νοσηλεία.