Κάτω από τον μέσο όρο της εποχής κινείται μέχρι στιγμής η βροχόπτωση του Ιανουαρίου στις ελεύθερες περιοχές, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας. Η μέση βροχόπτωση ανέρχεται στα 75,1 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 73% της κανονικής για την περίοδο.

Στις αστικές περιοχές, η εικόνα παραμένει μεικτή. Στη Λευκωσία (Αθαλάσσα) καταγράφηκαν 50,1 χιλιοστά, ποσοστό 104% της κανονικής, ενώ σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο τα ύψη κυμάνθηκαν χαμηλότερα, μεταξύ 56% και 78% της κανονικής βροχόπτωσης για τον μήνα.



Ιδιαίτερα αισθητές ήταν οι βροχές σε ορεινούς και ημιορεινούς σταθμούς. Στα Πλατάνια καταγράφηκαν 170 χιλιοστά (σχεδόν 90% της κανονικής), στη Σαΐττα 97,6 χιλιοστά, ενώ στον Πρόδρομο σημειώθηκαν 129,1 χιλιοστά, που αντιστοιχούν στο 67% της κανονικής. Σημαντικές ποσότητες καταγράφηκαν επίσης στον Σταυρό της Ψώκας και στην Πάνω Παναγιά.

Όσον αφορά το τελευταίο 24ωρο, τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές, με τα Πλατάνια (38,6 mm), τον Λυθροδόντα (39 mm) και τον Κόρνο (29,5 mm) να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές.

Συνολικά, από την 1η Οκτωβρίου 2025, η σωρευτική βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές φθάνει τα 234,3 χιλιοστά, ποσοστό περίπου 80% της κανονικής, με σημαντικές αποκλίσεις ανά περιοχή – από πλεονάσματα σε δυτικά και ορεινά έως ελλείμματα σε πεδινές και παράκτιες ζώνες.



