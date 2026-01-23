Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 22 περιστατικά,10 πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Η Πυροσβεστική επενέβη σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις 16:35 στη Λεωφόρο Βασιλέως Παύλου, στη Λεμεσό. Πρόκειται για πλαγιομετωπική σύγκρουση μεταξύ ενός ιδιωτικού οχήματος και ενός εμπορικού φορτηγού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κέττη, οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδική σανίδα ακινητοποίησης για να απεγκλωβίσουν έναν σοβαρά τραυματία από το όχημά του. Ο τραυματίας παραδόθηκε αμέσως στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, το οποίο του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Α.Ε.Π.) του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ένα πυροσβεστικό/διασωστικό όχημα, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται χωρίς περαιτέρω επιπλοκές.

Λίγο αργότερα, στις 16:53, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά σε μικρή μεταλλική αποθήκη, η οποία βρισκόταν σε αγροτικό δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Κισσόνεργας και Έμπας, στην Επαρχία Πάφου. Η αποθήκη, κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό και τσίγκους, περιείχε υλικά αλουμινίου, ξυλείας και διάφορα εργαλεία. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, μέρος της οροφής κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες κατάσβεσαν τις φλόγες χρησιμοποιώντας σωλήνες νερού, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά ξεκίνησε από καύση άχρηστων υλικών σε παρακείμενο σωρό και εξαπλώθηκε γρήγορα στην αποθήκη.

