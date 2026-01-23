Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σημειώθηκαν στους ακόλουθους δρόμους, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Καρβουνά – Τροόδους
Κακοπετριάς – Pinewood
Κύκκου – Τσακκίστρας – Κάμπου
Γερακιών – Κύκκου
Στις κυριότερες οδικές αρτηρίες δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.
Σε διάφορες περιοχές η διεξαγωγή εργασιών στο οδικό δίκτυο, πιθανόν να επηρεάζει την κυκλοφορία.
Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.