Εταιρεία με έδρα την Τουρκία προγραμματίζει την κατασκευή μεγάλου ηλιακού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στα Kατεχόμενα, επένδυσης ύψους 60 εκατ. δολαρίων και ισχύος 50 μεγαβάτ.

Το έργο παρουσιάζεται από τουρκοκυπριακής πλευράς ως απάντηση στις χρόνιες ενεργειακές ελλείψεις, αλλά και σε αυτό που χαρακτηρίζεται «ενεργειακός αποκλεισμός» από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο λεγόμενος «υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας» Ολγκούν Αμτζάογλου επανέφερε το παλαιότερο σχέδιο υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να ωφελήσει και τις δύο κοινότητες, ενώ χαρακτήρισε ανέφικτο το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου που έχει τεθεί υπό ευρωπαϊκή αιγίδα.

Τόνισε, πάντως, ότι οι συνομιλίες με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας οδήγησαν στην επιλογή της λύσης του ηλιακού σταθμού με αποθήκευση ενέργειας.

Το έργο, με την ονομασία SANHO, θα κατασκευαστεί στο Σερχάτκιοι και θα περιλαμβάνει αποθηκευτική χωρητικότητα 25 μεγαβάτ.

Σύμφωνα με τον λεγόμενο «αντιπρόεδρο» του Τουρκοκυπριακού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Σερτζάν Γκιοργκιουνέρ Μπαχτσετζί, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028 και να καλύπτει έως και το 60% των αναγκών του βιομηχανικού τομέα σε ηλεκτρική ενέργεια.