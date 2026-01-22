Το 2025, η City Friends Club κατέγραψε έναν από τους πιο ουσιαστικούς περιβαλλοντικούς απολογισμούς στην Κύπρο, απομακρύνοντας συνολικά 198 τόνους αποβλήτων από αστικές και φυσικές περιοχές σε όλο το νησί.

Μέσα από καθημερινό καθαρισμό δρόμων στη Λεμεσό και 46 οργανωμένους εθελοντικούς και εταιρικούς καθαρισμούς σε Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα, περισσότερα από 2.400 άτομα συνέβαλαν ενεργά στη βελτίωση του δημόσιου χώρου.

Παράλληλα, η οργάνωση στήριξε πληγείσες κοινότητες μετά τις καλοκαιρινές πυρκαγιές στο Σούνι, απομακρύνοντας καμένα συντρίμμια από κατοικίες και αποκαθιστώντας την ασφάλεια της περιοχής.

Σημαντικό ορόσημο της χρονιάς αποτέλεσε η απόκτηση της πιστοποίησης ISO 14001, καθιστώντας τη City Friends Club τον πρώτο περιβαλλοντικό οργανισμό στην Κύπρο με το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο.

Την ίδια στιγμή, δράσεις πρόληψης αποβλήτων, όπως το Coffee Friends Club, συνέβαλαν στη μείωση των απορριμμάτων στην πηγή, ενισχύοντας τον συνολικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο της οργάνωσης.

Λεμεσός, Κύπρος — Η City Friends Club συνέχισε την κύρια αποστολή της — διατηρώντας την Κύπρο καθαρή μέσω συνεπούς και πρακτικής εργασίας.

Μέσω καθημερινού καθαρισμού δρόμων, μεγάλης κλίμακας εθελοντικών καθαρισμών και πρωτοβουλιών πρόληψης αποβλήτων, η City Friends Club αφαίρεσε 198.406 κιλά απορριμμάτων από πόλεις, γειτονιές, δρόμους, πάρκα και παράνομες χωματερές σε όλο το νησί.

Οι ομάδες καθαριότητας της City Friends Club, οι οποίες απασχολούνταν σε μόνιμη βάση, πραγματοποίησαν καθημερινό καθαρισμό δρόμων στη Λεμεσό, καλύπτοντας βασικές αστικές περιοχές και κεντρικούς δρόμους, και απομάκρυναν 148.000 κιλά απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων γενικών απορριμμάτων και απορριμμάτων PMD, καθώς και ογκωδών αντικειμένων.

Παράλληλα, η City Friends Club διοργάνωσε 46 εθελοντικούς και εταιρικούς καθαρισμούς στη Λεμεσό, την Πάφο και τη Λάρνακα, με τη συμμετοχή 2.461 συμμετεχόντων και την απομάκρυνση επιπλέον 50.406 κιλών απορριμμάτων από δημόσιους χώρους και φυσικές περιοχές.

Πέρα από τους καθαρισμούς, η City Friends Club με εταιρικούς συνεργάτες αποκατέστησε τις κατεστραμμένες περιοχές φυτεύοντας 530 δέντρα και υποστήριξε τις τοπικές κοινότητες σε κρίσιμες στιγμές.

Μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025 στο Σούνι, η ομάδα της City Friends Club ανέπτυξε εργαζόμενους και εξοπλισμό για να βοηθήσει τους πληγέντες κατοίκους, απομακρύνοντας καμένα συντρίμμια από 20 σπίτια και βοηθώντας στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας στην περιοχή.

Πιστοποίηση ISO 14001 για το City Friends Club

Φέτος, η City Friends Club απέκτησε πιστοποίηση ISO 14001, καθιστώντας το τον πρώτο περιβαλλοντικό οργανισμό στην Κύπρο που πληροί το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι ο αντίκτυπος της CFC δεν είναι μόνο ορατός, αλλά και μετρήσιμος, υπεύθυνος και ευθυγραμμισμένος με τα παγκόσμια πλαίσια βιωσιμότητας.

Αποτελέσματα του Coffee Friends Club

Το 2025, η City Friends Club επέκτεινε επίσης τις προσπάθειές του για την πρόληψη των αποβλήτων μέσω του Coffee Friends Club, μιας πρωτοβουλίας βιωσιμότητας που ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών. Το έργο βοήθησε στην αποτροπή της κατάληξης σε χώρους υγειονομικής ταφής πάνω από 25.000 ποτηριών καφέ μιας χρήσης, αποδεικνύοντας ότι η μείωση των αποβλήτων στην πηγή είναι εξίσου σημαντική με τον καθαρισμό τους.

«Ο καθημερινός καθαρισμός της πόλης αποτελεί βασικό μέρος των αστικών υποδομών — δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια εφάπαξ προσπάθεια», λέει η Άννα Γκουμπάρεβα, ιδρύτρια του City Friends Club. «Κάθε κιλό απορριμμάτων που απομακρύνουμε συμβάλλει άμεσα σε ασφαλέστερους δρόμους, σε ένα πιο υγιές περιβάλλον και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής».

Καθώς η City Friends Club ατενίζει το 2026, η εστίαση παραμένει σαφής: επέκταση του καθημερινού καθαρισμού των δρόμων σε νέες περιοχές, ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής και συνέχιση της επίτευξης πραγματικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Σχετικά με τη City Friends Club

Η City Friends Club (СFC) συμμετέχει ενεργά στον καθημερινό καθαρισμό των δρόμων, διοργανώνει καθαρισμούς της κοινότητας και προωθεί την οικολογική συνείδηση μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

Από το 2021, η ομάδα καθαρίζει ενεργά βασικές περιοχές σε όλη τη Λεμεσό με 6 φορτηγά και 15 καθαριστές και διοργανώνει τακτικούς μηνιαίους καθαρισμούς για εθελοντές και εταιρικές ομάδες σε πάρκα, παραλίες και άλλους δημόσιους χώρους.

Με επαγγελματίες καθαριστές και περισσότερους από 3.000 εθελοντές που συμμετέχουν, η CFC έχει συγκεντρώσει 468.640 κιλά σκουπιδιών κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου εργασίας από το 2021.

Οι εκπαιδευτικές προσπάθειες περιλαμβάνουν το Εθνικό Σχολικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Σπουδών, πρωτοβουλίες όπως η Coffee Friends Club και η Graffiti Friends Club, δημόσιες ομιλίες και την έκθεση οικολογικής τέχνης RE:SOURCE (4.000+ επισκέπτες σε 5 ημέρες), όλα σχεδιασμένα για να εμπνεύσουν βιώσιμες πρακτικές και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Η εφαρμογή City Friends Club, διαθέσιμη σε iOS και Android, επιτρέπει σε περισσότερους από 1900 χρήστες να αναφέρουν τοποθεσίες παράνομων χωματερών, να παρακολουθούν την πρόοδο του καθαρισμού και να κερδίζουν ανταμοιβές, βοηθώντας το City Friends Club να σχεδιάζει εκδηλώσεις και να αναλύει τις τάσεις ρύπανσης σε όλη την Κύπρο.

Υποστηριζόμενη από οικολογικά υπεύθυνους χορηγούς όπως οι Flintera, Easy Brain, Palta, GDEV, Exness, The Island School, Lumio Private School, Puzzle point, BSM, Adsterra, Unlimit, AdTech Holdings, Leptos Estates, Impactful Gift, Founders.cy, Grow Business Club, Oleg Netepenko και άλλοι, η City Friends Club αναζητά συνεχώς νέους συνεργάτες για να επεκτείνει τον αντίκτυπό της, συμπεριλαμβανομένων των Λάρνακας και Πάφου.

