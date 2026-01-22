Συνεχίζεται το φαινόμενο με τα ψευδή και κακόβουλα μηνύματα SMS, τα οποία εμφανίζονται ότι προέρχονται από το ΓεΣΥ, χρησιμοποιώντας το όνομα GESY. Σε ανάρτηση του ΓεΣΥ, επισημαίνεται ότι το Γενικό Σύστημα Υγείας όπως και ο ΟΑΥ δεν έχουν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα.



«Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και η Αστυνομία Κύπρου ενημερώνουν τους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι συνεχίζουν να παρατηρούνται περιστατικά αποστολής ψευδών και κακόβουλων γραπτών μηνυμάτων SMS σε κινητά τηλέφωνα, τα οποία εμφανίζονται ότι προέρχονται από το ΓεΣΥ, χρησιμοποιώντας το όνομα GESY. Επισημαίνεται ότι ο ΟΑΥ και το ΓεΣΥ δεν έχουν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν παραπλανητικά τον παραλήπτη ότι πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο με σκοπό τη διόρθωση προσωπικών του στοιχείων.

Τονίζεται ότι ο ΟΑΥ δε θα ζητήσει ποτέ κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), όπως επίσης δε θα ζητήσει από τους πολίτες να πραγματοποιήσουν καμία οικονομική συναλλαγή μέσω συνδέσμων (links).

Ο ΟΑΥ και η Αστυνομία Κύπρου καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να εμπιστεύεται μόνο ανακοινώσεις και αναρτήσεις που δημοσιεύονται μέσω των επίσημων καναλιών ενημέρωσης του ΟΑΥ.

Σε περίπτωση που λάβετε μήνυμα αυτού του τύπου, παρακαλούμε να μην ανοίξετε τον σύνδεσμο και να διαγράψετε άμεσα το μήνυμα»







