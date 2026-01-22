Διμερή συνάντηση με την Υφυπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Μαρί-Πιέρ Βεντρέν, είχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που πραγματοποιείται στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η κ. Βεντρέν ευχαρίστησε τον κ. Φυτιρή για τη συνάντηση και εξέφρασε ικανοποίηση για την ενίσχυση των σχέσεων της Γαλλίας και της Κύπρου. «Έχουμε πολλές προσδοκίες», είπε η Γαλλίδα Υφυπουργός, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Η άτυπη Σύνοδος Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ για το 2026 και εστιάζει στη μεταναστευτική πολιτική και στην πολιτική ασφάλειας της ζώνης Σένγκεν.



Πηγή: ΚΥΠΕ