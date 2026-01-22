Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία Μνημειακού Χώρου Γενοκτονίας των Ποντίων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλιμνίου προχώρησε ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος.

Το μνημείο αποτελεί έργο του γλύπτη Γιώργος Κικώτης, ενώ η αποκάλυψή του έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου 2026, ημέρα της επετείου της Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, παρουσία του Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο περιλαμβάνει φωτορεαλιστική απεικόνιση του μνημείου, η οποία έχει ήδη λάβει την έγκριση της Επιτροπή Μνημείων. Ο Δήμος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Επιτροπή για την άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία. Παράλληλα, ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί με τη δημιουργία μνημειακού και πλατειακού χώρου, καθώς και με εκτεταμένη δενδροφύτευση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, υπογραμμίζοντας τη θεσμική στήριξη στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.



Επισυνάπτεται ο σχετικός σύνδεσμος για την υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες, με προθεσμία υποβολής μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026, ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.https://www.eprocurement.gov.cy/.../prepareViewCfTWS.do...



