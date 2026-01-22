Φωτιά ξέσπασε χθες σε ηλεκτρική εγκατάσταση οικίας στον Άγιο Τύχωνα Λεμεσού, μετά από πρόβλημα σε ηλεκτρικό πάνελ των σωμάτων θέρμανσης εντός της κουζίνας.

Όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, από την πυρκαγιά υπέστησαν εκτεταμένες ζημίες οι πάγκοι της κουζίνας ενώ βρέθηκε ο σκύλος της οικίας νεκρός.

Από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε ολόκληρη η βαφή της οικίας στον πρώτο όροφο καθώς επίσης και στο ισόγειο.

Φωτιά σε διαμέρισμα από μαγειρικό σκεύος

Στις 17:15 ανταπόκριση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην Έγκωμη. Από την πυρκαγιά εκτεταμένες ζημιές στην κουζίνα του διαμερίσματος ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε η βαφή ολόκληρου του διαμερίσματος και η ηλεκτρική εγκατάσταση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση τυλιχτήρων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Αιτία της πυρκαγιάς ήταν ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος.

Πυρκαγιά σε αποθήκη

Στις 22:20 ανταπόκριση σε μικρή αποθήκη με περιεχόμενο κηπευτικά εργαλεία και εξαρτήματα σε χωράφι στο Ζακάκι Λεμεσού. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Φωτιά από καπνοδόχο τζακιού

Στις 03:00 ανταπόκριση για πυρκαγιά σε ξύλινη οροφή διώροφης οικίας στην Κοινότητα Κονιά της επαρχίας Πάφου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκάλεσε ζημιές στη σοφίτα μόνο έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών. Οι ένοικοι της οικίας εξήλθαν της οικίας με ασφάλεια.

Η φωτιά ξέσπασε από την καπνοδόχου τζακιού.