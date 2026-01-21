Στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίας που έλαβε ο Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος Λευκωσίας, διενεργήθηκε σήμερα έρευνα σε οικία και υποστατικό στην επαρχία Λευκωσίας.

Κατά την έρευνα η οποία διενεργήθηκε στην παρουσία του 69χρονου ιδιοκτήτη της οικίας και υποστατικού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, 124 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων, 1128 κούτες τσιγάρων διαφόρων μαρκών, και 3675 γραμμάρια καπνού για τσιγάρο.

Ο 69χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, και στην συνέχεια μεταφέρθηκε μαζί με τα ανευρεθέντα, στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείου Λευκωσίας για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς προσωποκράτησης.