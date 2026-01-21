Σε αυτόφωρη σύλληψη αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, σε σχέση με υπόθεση παράνομης εισόδου σε οικία και κλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρόσωπο εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ εναντίον του αναμένεται να εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης και για άλλες υποθέσεις διαρρήξεων που διαπράχθηκαν το πρόσφατο χρονικό διάστημα στην πόλη της Λάρνακας.

Όπως προκύπτει από τη μαρτυρία που έχει μέχρι στιγμής συλλεχθεί, το εν λόγω πρόσωπο φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.