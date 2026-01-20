Υπάρχει μεγάλη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ορόκλινης, Λιβαδιών και Πύλας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας Αγγελος Χατζηχαραλάμπους, προσθέτοντας πως οι αδειοδοτήσεις σε σύγκριση με πέρσι, είναι φέτος διπλάσιες.

«Είναι γεγονός ότι η Ορόκλινη όπως και τα Λιβάδια και η Πύλα είναι περιοχές στις οποίες παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη και η ροή των νέων αιτήσεων για αδειοδότηση κατοικιών, ξενοδοχείων και οικιστικών συγκροτημάτων είναι πέραν της διπλάσιας από πέρσι», είπε. Σημείωσε ότι, ως Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τη συγκεκριμένη ανάπτυξη, ενισχύοντας τα κλιμάκια στις περιοχές αυτές και ότι προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ροή αιτήσεων και στις νέες απαιτήσεις.

Αναμένουμε, συνέχισε, πως «η αυξημένη ανάπτυξη στα τρία Δημοτικά Διαμερίσματα θα έχουν και συνέχεια, δηλαδή δεν θα είναι μόνο για μια σύντομη περίοδο, αλλά και για τα επόμενα χρόνια». «Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε» ανέφερε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως οι αιτήσεις που έχουν ενώπιον τους αφορούν όλων των ειδών τις αναπτύξεις, δηλαδή τουριστικές, οικιστικές, συγκροτήματα γραφείων και διαχωρισμούς οικοπέδων. «Αναμένουμε και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και αναπτύξεις όπως μικρά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα» είπε.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει όλων των ειδών υποδομές και άρα πρέπει να γίνουν μεταξύ άλλων σχολεία, πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης. «Ευελπιστούμε ότι εντός του 2026 αλλά και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε αυτών των ειδών τις αναπτύξεις, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν και αναπτύξεις υποδομών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχει εισήγηση για δημιουργία νέας οικιστικής περιοχής στην Ορόκλινη, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ είπε ότι «το θέμα της αλλαγής των ζωνών έχει εξεταστεί από τις Κοινότητες και θεωρώ ότι εντός του 2026 θα υποβληθούν στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, το οποίο θα τις εξετάσει». Υπάρχει πρόταση για διεύρυνση των ζωνών, είπε και πρόσθεσε πως με τη μεγάλη ζήτηση για οικιστικές και άλλες αναπτύξεις που υπάρχει στα συγκεκριμένα Δημοτικά Διαμερίσματα, θα πρέπει να διευρυνθούν οι οικιστικές ζώνες για να υπάρχουν και διαθέσιμα οικόπεδα.

Σημείωσε ακόμα πως «όλοι γνωρίζουν πως όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα οι τιμές εκτοξεύονται. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να γίνει διεύρυνση των ζωνών για να υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα, να είναι πιο ομαλή η μεγάλη αυτή ανάπτυξη όσον αφορά το κόστος και να μπορεί να απορροφηθεί από το παζάρι».

Ερωτηθείς κατά πόσον στις αιτήσεις που βρίσκονται ενώπιον του ΕΟΑ Λάρνακας, υπάρχουν και για επιδιόρθωση παλαιών κτιρίων και υφιστάμενων ξενοδοχείων, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε ότι «αυτό είναι κάτι που παρατηρείται αφού υπάρχουν αιτήσεις για αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιρίων ή για διαμόρφωση τους με στόχο να γίνουν νέες τουριστικές μονάδες. Υπάρχει μείγμα αιτήσεων ενώπιον μας και γενικά υπάρχει μία αρκετά μεγάλη ροή και ζήτηση για τουριστικές μονάδες».

Όσον αφορά το θέμα της ένταξης της Ορόκλινης, των Λιβαδιών και της Πύλας στο Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, σημείωσε πως «έγινε μια πρώτη συζήτηση και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Θεωρώ πως το συγκεκριμένο θέμα είναι μια φυσική εξέλιξη, αφού τα τρία αυτά Διαμερίσματα βρίσκονται ήδη εντός των Δημοτικών Ορίων Λάρνακας και θα πρέπει να εξεταστεί κατ’ αναλογία».

Αναφορικά με την τρίτη φάση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ είπε πως «ο συγκεκριμένος δρόμος ολοκληρώνεται με μια μικρή καθυστέρηση. «Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει την περιοχή και με την ολοκλήρωση του η διακίνηση οχημάτων θα γίνει πιο πρακτική, αφού έγιναν σωστές υποδομές και ευελπιστώ ότι εντός του έτους θα ολοκληρωθεί και να δώσει λύσεις στο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή», σημείωσε.

Ωστόσο, συνέχισε για μια μεγάλη ανάπτυξη όπως ο παραλιακός δρόμος Λάρνακας - Δεκέλειας θα πρέπει να υπάρχουν και οι σωστές υποδομές «και θεωρώ ότι είναι μια καλή βάση στην οποία πρέπει να χτίσουμε, αφού θα πρέπει να γίνουν και άλλα έργα για το οδικό δίκτυο στην περιοχή, σε συνδυασμό με το έργο που ολοκληρώνεται».

Στις δηλώσεις του ο κ. Χατζηχαραλάμπους αναφέρθηκε και στο αποχετευτικό και σημείωσε πως είναι στο στάδιο αξιολόγησης του συστήματος που αφορά τον Δήμο Αραδίππου και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Λιβαδιών, Ορόκλινης και Πύλας και ότι το θέμα θα προχωρήσει με την κατακύρωση του Μελετητή τους επόμενους μήνες. «Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες και τα έγγραφα διαγωνισμού για να μπορέσουμε στα επόμενα δύο χρόνια να ξεκινήσουμε τα κατασκευαστικά συμβόλαια ούτως ώστε να λυθεί και αυτό το διαχρονικό πρόβλημα», είπε.

Ακόμα, ανέφερε ότι στην Ορόκλινη θα προκηρύξουν διαγωνισμό ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στην αντικατάσταση μεγάλου μήκους δικτύου ύδρευσης, το οποίο είναι πεπαλαιωμένο, όπως είπε, και χρήζει σοβαρής αντικατάστασης. Αναμένεται τους επόμενους μήνες να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός, είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ