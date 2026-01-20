Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή, με χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό στα ορεινά και ενίσχυση των ανέμων.

Ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος τις επόμενες ημέρες, ενώ από την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές, πιθανές καταιγίδες και μεταφορά αραιής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως ψηλές, νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 5 στα παράλια και στους -3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά στο εσωτερικό αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, οποίες πιθανό να συνοδεύονται από βροντές. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από την Πέμπτη θα παρατηρείται στην ατμόσφαιρα αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Παρασκευή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.