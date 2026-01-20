Ο Δήμαρχος Λάρνακας, κύριος Αντρέας Βύρας τοποθετήθηκε σήμερα στο Πρωτοσέλιδο για τα επεισόδια στην Λάρνακα και την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τη έξαρση της εγκληματικότητας.

Στο ερώτημα του δημοσιογράφου κατά πόσο είναι ικανοποιημένος με τα μέτρα και τις εξαγγελίες του Υπουργού Δικαίοσύνης, δήλωσε ότι «είναι η ώρα των πράξεων και όχι των λόγων και αλίμονο, να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που ακούμε. Ευχαριστημένοι θα είμαστε όταν θα δούμε τα αποτελέσματα των πράξεων και κυρίως για τον κόσμο. Δεν είναι θέμα να πούμε τώρα ότι με αυτή τη συνάντηση εκφράζουμε ευχαρίστηση».

Θα δούμε τα αποτελέσματα και τις πράξεις.

Συνέχισε λέγοντας ότι, «σίγουρα το τελευταίο διάστημα, ήμασταν ανήσυχοι για την έξαρση και όλες τις πληροφορίες που έρχονταν κοντά μας σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα στην πόλη. Δεν είναι μόνο το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, απλώς το επεισόδιο αυτό ήταν πολύ έντονο και πολύ εμφανές, πέρα από κάθε λογική. Και έτυχε να καταγραφεί σε βίντεο επίσης».

Υπήρξε ένας θανάσιμος τραυματισμός, τον οποίο μεταφέραμε και εμείς στην αστυνομία, αλλά και η αστυνομία γνώριζε ακριβώς τι συμβαίνει.

Και είχαμε πει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα όπως το χθεσινό. Άρα, δεν είναι έτσι κεραυνός εν αιθρία όλα αυτά που ακούμε. Υπήρχε μια προεργασία με την αστυνομική διεύθυνση και, επαναλαμβάνω, είχαμε πει και καταγράψει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε να μην βιώσουμε χειρότερα από αυτά που ακούγαμε και ξέρει και ο κόσμος όλος τη διάρκεια.

Σε ερώτηση κατά πόσο έκαναν κάτι, σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι να δούμε αυτό στο βίντεο και τη δράση το Σάββατο απάντησε ότι:

«Δεν θέλω να μηδενίζω τα πάντα ή να πω ότι ήταν όλα τραγικά, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι ένα γεγονός, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ήταν όλα καλά».

Άρα, ακριβώς, πρέπει να δούμε πώς διορθώνουμε, αλλά και πώς προχωράμε. Γιατί αυτό που με ρωτάει ο καθένας είναι πώς γίνεται άτομα τα οποία ήταν πριν τρεις ημέρες για ποινικές υποθέσεις μέσα... να είναι έξω με εγγυήσεις για παρόμοια αδικήματα.

Την επόμενη ημέρα έγινε όλο αυτό. Άρα, πότε αποφασίζεται αυτός ότι πρέπει να είναι υπό κράτηση ή όταν υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες; Πώς μπορούν να κυκλοφορούν και να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα; ανέφερε ο κύριος Βύρας.

Είναι ερωτήματα στα οποία δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί με ρωτάει ο κόσμος και δεν έχω απαντήσεις.

Ταυτόχρονα, ο Δήμαρχος Λάρνακας τόνισε ότι, «δεν είναι ουσιαστική αρμοδιότητα των τοπικών αρχών να δώσουν αυτές τις λύσεις και ότι δεν αφορά μεμονωμένα επεισόδια, δεν αφορά μια παρέα που σκορπά τον πανικό γιατί έτσι τους αρέσει.»'Εχει να κάνει με βαθιές ρίζες οργανωμένου εγκλήματος.

Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ οργάνωση, προσεκτικά και με σχεδιασμό. Μόνο τότε θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πραγματικά, τι πρέπει να γίνει, δεν είναι αρμοδιότητά μου ούτε ειδίκευσή μου, θέλησε να τονίσει ο Δήμαρχος Λάρνακας.

Ελλειπής Αστυνόμευση - Έγιναν κάποια βήματα

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου κατά πόσο η αστυνόμευση στην πόλη της Λάρνακας ικανοποιεί τις δημοτικές αρχές στο δήμο, ανέφερε ότι: «έγιναν κάποια επεισόδια στις Φινικούδες με κάποιες ομάδες νεαρών, τα οποία λύθηκαν και έγιναν κάποια βήματα. Δεν θέλω να μηδενίζω όλα. Αλλά όσον αφορά αυτά τα επεισόδια, προφανώς δεν έγιναν ό,τι έπρεπε να γίνει. Και δεν είναι τώρα που το λέω».

Μας ανησυχεί η έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε συνέχεια της τοποθέτησης του κυρίου Βύρα, ο ίδιος δήλωσε ότι: «Μας ανησυχούν οι πληροφορίες που έχουμε υπόψιν. Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερα από αυτά που ακούμε για απόπειρες και δολοφονίες καθώς το οργανωμένο έγκλημα σίγουρα δεν αφορά μόνο τη Λάρνακα. Αλλά στη Λάρνακα έγιναν κάποια γεγονότα τους τελευταίους μήνες, τα οποία αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν τα ξέρουν πολύ καλά.»

Κλέινοντας, όσο αφορά το ζήτημα της εγκληματικότητας ειδικά για την πόλη της Λάρνακας επανέλαβε ότι πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο στον Υπουργό να δούμε τα αποτελέσματα και αυτό αναμένει.

Μπέρδεμα με τα σκούτερ

Ο κύριος Βύρας, σημείωσε ότι η σχετική νομοθεσία είναι προβληματική για την διαχείριση του ζητήματος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, εκφράζοντας την άποψη ότι καλύτερα να καταργηθούν, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικός τρόπος αστυνόμευσης και ελέγχου του φαινομένου. Επίσης, τόνισε ότι ακόμα και αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει είναι προβληματικό, αφού φόρτωσαν την ευθύνη στους δήμους, ενώ έπρεπε να είναι αρμοδιότητα στης αστυνομίας.

Τα σκούτερ αφού δεν έχουν αριθμό εγγραφής, πώς μπορεί να σταματήσει ένας υπάλληλος του Δήμου κάποιον που οδηγεί το σκούτερ και να του πει "πες μου το όνομά σου να σου βάλω πρόστιμο" απόρισε οι κύριος Βύρας;

Αφού δεν έχει εξουσία ούτε προσωπικά στοιχεία να ζητά, ούτε να σταματήσει κάποιον στο δρόμο ο δημοτικός υπάλληλος.