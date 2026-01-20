Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ, από τις 6.00 πμ, με τους οδηγούς ταξί στο αεροδρόμιο Λάρνακας να έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί στο πάρκινγκ.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας (ΠΟΑΤ) Κωνσταντίνος Μαγδαλινίδης ανέφερε πως μετά την τετράωρη στάση εργασίας, την περασμένη εβδομάδα εξαντλήθηκε «κάθε περιθώριο διαλόγου».

«Δυστυχώς, δεν υπήρξε ανταπόκριση ούτε στο αυτονόητο αίτημά μας, που αφορά τη νομιμότητα» είπε ο κ. Μαγδαλινίδη, ενώ ανέφερε πως με τη σημερινή 24ωρη στάση εργασίας «σηματοδοτείται η αρχή των κινητοποιήσεών μας».

«Προχωρούμε σε 24ωρη απεργία, η οποία έχει πλέον παγκύπριες διαστάσεις» συμπλήρωσε, για να προσθέσει πως «δεν κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω».

«Διεκδικούμε αποκλειστικά νομιμότητα και δικαιοσύνη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο» κατέληξε.

