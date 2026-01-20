Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 19ης Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 20ης Ιανουαρίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 28 κλήσεις για βοήθεια, 14 πυρκαγιές, 13 ειδικές εξυπηρετήσεις και 1 ψευδής κλήση.

Η ώρα 18:54, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε στέγη οικίας, στην κοινότητα Κάτω Λεύκαρα, στην επαρχία Λάρνακας. Ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Βασιλικού, Λευκάρων και ΕΜΑΚ και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:32. Η ένοικος της οικίας εξήλθε σε ασφαλή χώρο, χωρίς οποιοδήποτε τραυματισμό. Η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω ελαττωματικής καπνοδόχου τζακιού.

Η ώρα 21:04, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε στέγη οικίας, στην κοινότητα Ακάκι, στην επαρχία Λευκωσίας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμιας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:28. Οι ένοικοι της οικίας εξήλθαν σε ασφαλή χώρο, χωρίς οποιοδήποτε τραυματισμό. Η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω ελαττωματικής καπνοδόχου τζακιού.