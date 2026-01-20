Η αποτυχία υλοποίησης του νέου πληροφοριακού συστήματος δεν αποτελεί απλώς τεχνική ή συμβατική αστοχία, αλλά ζήτημα στρατηγικής σημασίας, τονίζει ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης HFC 01/2018 για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου Τραπεζικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) στον ΟΧΣ.

Από τον έλεγχο, αναφέρει ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι, παρά τη συμβατική πρόβλεψη ολοκλήρωσης μέχρι τον Ιανουάριο 2021, το νέο ΠΣ δεν υλοποιήθηκε.

"Προβλήματα στην απόδοση υπεργολάβου, σε συνδυασμό με διοικητικές αδυναμίες του ΟΧΣ, επηρέασαν καθοριστικά την πορεία του έργου και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων" σημειώνεται.

Η μη υλοποίηση του ΠΣ, αναφέρει η ανακοίνωση, είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της εξάρτησης από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) και την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος, με πρόσθετο κόστος τουλάχιστον €3,55εκ. για την περίοδο 2021–2025, χωρίς να συνυπολογίζονται το διοικητικό κόστος ή άλλες παρεμφερείς αρνητικές συνέπειες.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε αντικανονική τροποποίηση της σύμβασης, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, προστίθεται.

Εξάλλου, στον προλογισμό του, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου αναφέρεται σε προβληματική υλοποίηση και προσθέτει ότι διαπιστώθηκε ότι, παρά τη συμβατική πρόβλεψη ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τον Ιανουάριο 2021, η υλοποίηση του νέου ΠΣ δεν κατέστη εφικτή.

"Σημαντικά προβλήματα στην απόδοση του υπεργολάβου καθώς και κενά στη διοικητική λειτουργία του ΟΧΣ, ιδίως λόγω της μη πλήρους συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και μη διορισμού Γενικού Διευθυντή, επηρέασαν καθοριστικά στην έγκαιρη λήψη διορθωτικών αποφάσεων" σημειώνει

Αναφέρει ακόμη ότι οι ενέργειες "για αντικατάσταση υπεργολάβου δεν τελεσφόρησαν, ενώ τελικά ο ΟΧΣ «αναγκάστηκε» να προσφύγει σε μία λύση ανάγκης".

Σημειώνοντας τις οικονομικές επιπτώσεις, ο ΓΕ αναφέρει ότι η μη υλοποίηση του νέου ΠΣ οδήγησε τον ΟΧΣ στη συνέχιση εξάρτησης από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) και στην ανάγκη αναβάθμισης του παλαιού συστήματος.

Από τη σύγκριση του κόστους, τονίζει, προκύπτει ότι ο ΟΧΣ έχει επιβαρυνθεί με πρόσθετο κόστος τουλάχιστον €3,55εκ. για την περίοδο 2021–2025 (πρώτα 5 χρόνια αναμενόμενης λειτουργίας του ΠΣ), χωρίς να συνυπολογίζονται το διοικητικό κόστος ή άλλες παρεμφερείς αρνητικές συνέπειες.

Αναφέρεται ακόμη σε αντικανονική τροποποίηση της σύμβασης και σημειώνει πως "ιδιαίτερης σημασίας είναι και το εύρημα ότι η τροποποίηση της σύμβασης, όπως εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 2024, αλλοίωσε ουσιωδώς το αντικείμενό της, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν.73(Ι)/2016".

Αντί της υλοποίησης νέου ΠΣ, συνεχίζει, "η σύμβαση περιορίστηκε ουσιαστικά στην αξιοποίηση εξοπλισμού και περιφερειακών συστημάτων, επιλογή που, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν ήταν σύννομη".

Για την Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης, ο ΓΕ αναφέρει ότι ο μη τερματισμός της σύμβασης στέρησε από τον ΟΧΣ τη δυνατότητα κατάσχεσης της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης αξίας €452,350.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραλείψεις στη λήψη έγκαιρων εγκρίσεων από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) για παρατάσεις και αλλαγές, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, προσθέτει.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου κάνει λόγο για ζήτημα στρατηγικής σημασίας και τονίζει ότι "η αποτυχία υλοποίησης του νέου ΠΣ δεν αποτελεί απλώς τεχνική ή συμβατική αστοχία, αλλά ζήτημα στρατηγικής σημασίας αφού τα κεντρικά συστήματα πληροφορικής στον τραπεζικό τομέα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων".

"Ο ΟΧΣ γενικότερα καλείται να λειτουργεί ως σύγχρονη, υγιής και ανταγωνιστική τράπεζα, ικανή να στηρίζει αποτελεσματικά τη στεγαστική πολιτική και την οικονομία" αναφέρει ο ΓΕ.

Η Έκθεση κοινοποιείται στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, μαζί με ξεχωριστή επιστολή η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιπλέον παρατηρήσεις, καταλήγει.



