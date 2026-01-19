Σειρά συναντήσεων με επίκεντρο τη "μονομερή τροποποίηση" του ωραρίου εργασίας των μελών της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, στο πλαίσιο των επαφών του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) με τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Ο ΣΑΚ συναντήθηκε με το ΑΚΕΛ και τη ΔΗΠΑ, ενώ το ΑΚΕΛ είχε εξάλλου συνάντηση τη Δευτέρα και με τον Κλάδο Αστυνομικού Σώματος «ΙΣΟΤΗΤΑ».

Τόσο το ΑΚΕΛ, όσο και η ΔΗΠΑ εξέφρασαν πλήρη στήριξη στο αίτημα για επαναφορά του ωραρίου, επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού των εργασιακών θεσμίων και των εργασιακών σχέσεων, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο χαμηλόμισθων εργαζομένων, με κρίσιμο ρόλο για την κοινωνία.

Εξάλλου, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων έθεσαν επιτακτικά την ανάγκη άμεσης επαναφοράς του ισχύοντος ωραρίου και την αποκατάσταση του κοινωνικού διαλόγου.

Από πλευράς ΑΚΕΛ εκφράστηκε ξεκάθαρα η πλήρης και διαχρονική στήριξη στα δίκαια και τεκμηριωμένα αιτήματα των μελών της Αστυνομίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, υπογράμμισε τη βούληση του κόμματος να ασκήσει πίεση μέσω της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ώστε να ανασταλεί η επίμαχη οδηγία και να ξεκινήσει διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η ετοιμότητα του ΑΚΕΛ να συμβάλει τόσο στην ικανοποίηση των εργασιακών αιτημάτων, όσο και στη συζήτηση για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών που ταλανίζουν την Αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη ΔΗΠΑ εκφράστηκε η πλήρης στήριξη προς το δίκαιο και αιτιολογημένο αίτημα του ΣΑΚ για επαναφορά του ωραρίου των μελών της Αστυνομίας και επισημάνθηκε η ανάγκη για σεβασμό στα εργασιακά θέσμια και τις εργασιακές σχέσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η θέση αυτή είχε ήδη διατυπωθεί και αναγνωριστεί από κοινοβουλευτικής πλευράς σε προηγούμενο χρόνο, με τη σαφή επισήμανση ότι σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία ο κοινωνικός διάλογος δεν αποτελεί επιλογή αλλά υποχρέωση, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται μονομερείς αποφάσεις που επηρεάζουν εργασιακά δικαιώματα και την επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας.

Όπως υπογραμμίστηκε, η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας του καίριου έργου που επιτελείται από την Αστυνομία, της προστασίας των πολιτών και της διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, είναι υψίστης σημασίας.

Όλες τις πλευρές, εξάλλου, τόνισαν ότι η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της Αστυνομίας, η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου διαμηνύει σε ανακοίνωσή του ότι θα συνεχίσει τον κύκλο επαφών του με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και την αποτροπή πολιτικών και διοικητικών αποφάσεων που υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της Αστυνομίας, καταστρατηγούν τις αρχές του κοινωνικού διαλόγου και θέτουν υπό αμφισβήτηση τα εργασιακά κεκτημένα των αστυνομικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ