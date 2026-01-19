Με την εξέταση δύο μαρτύρων συνεχίστηκε τη Δευτέρα στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας η εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον Γερμανίδας κτηματομεσίτριας που κατηγορείται για διαφήμιση και εκμετάλλευση ε/κ γης στα κατεχόμενα.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού, ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο σκληρός δίσκος με το μαρτυρικό υλικό από έλεγχο στα γραφεία της κατηγορουμένης στη Γερμανία δεν μπόρεσε να προσπελαστεί από την υπεράσπιση παρά μόνο με τη βοήθεια εμπειρογνώμονα.

Συμπλήρωσε ότι με τη βοήθεια της Κατηγορούσας Αρχής είχαν πολύωρη συνάντηση με την Αστυνομία στις 17/1, μετά το τέλος της οποίας έλαβαν σκληρό δίσκο με όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που βρέθηκαν κατά τις έρευνες στη Γερμανία.

Προσέθεσε ότι ο εν λόγω δίσκος περιλαμβάνει άνω των 5 εκ. εγγράφων στη γερμανική γλώσσα. Είπε επίσης ότι δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε CD σχετικά με τη μαρτυρία του Μ. Νεοφύτου που δόθηκε στην υπεράσπιση.

Απαντώντας, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, είπε τα εν λόγω CD περιέχουν τα τραπεζικά δεδομένα της κατηγορουμένης σε συνέχεια της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, προσθέτοντας ότι κανένα εκ των δύο δεν αφορούν τις μαρτυρίες που θα παρουσιάζονταν σήμερα.

Συμπλήρωσε ότι σκοπός της Κατηγορούσας Αρχής είναι να παρουσιαστούν τα γερμανικά έγγραφα σε μεταγενέστερο στάδιο και πως δεν έχει πρόθεση να χρησιμοποιήσει το σύνολο του υλικού, καθώς έχει συνταχθεί ημερολόγιο ενεργειών.

Απαντώντας, ο κ. Αργυρού έθεσε ζήτημα διαθεσιμότητας μεταφραστή στις φυλακές για σκοπούς μελέτης του υλικού με την πελάτισσά του. Εξέφρασε επίσης τη θέση ότι είναι παράνομη η διαδικασία για το υλικό από τη Γερμανία και ότι θα εισηγηθεί διεξαγωγή «δίκης εντός δίκης» για το ζήτημα.

Ακολούθως, κλήθηκε η μάρτυρας Κωνσταντίνα Πάρπα, η οποία το 2024 εργαζόταν στον Κλάδο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, με καθήκοντα, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση διαδικτυακών εξετάσεων, για την οποία, όπως είπε, έλαβε εκπαίδευση από την INTERPOL-CEPOL

Η κ. Πάρπα εξήγησε ότι προέβη σε διαδικτυακές εξετάσεις σε σχέση με την εκδικαζόμενη υπόθεση και ανέγνωσε απαντητική της επιστολή σε αίτημα διεξαγωγής εξέτασης επί γερμανικής ιστοσελίδας μεσιτικής εταιρείας στις 5/7/2024, όπου αναφέρεται ότι η Εύα Κιουνζέλ είναι διευθύνουσα σύμβουλος και ιδρύτρια της εταιρείας, εντοπίστηκαν αναρτήσεις για τουριστικά συγκροτήματα στα κατεχόμενα και επισυνάφθηκαν παραρτήματα με οικιστικές μονάδες στα κατεχόμενα. Παρουσίασε επίσης CD που περιλάμβανε φάκελο με το όνομα της κατηγορουμένης, ο οποίος περιείχε τα αρχεία με τα στοιχεία που συνέλεξε η μάρτυρας κατά την έρευνά της.

Στην αντεξέτασή του, ο κ. Αργυρού ρώτησε αν χρησιμοποίησε εγκεκριμένο μεταφραστή για την πρωτότυπη ιστοσελίδα στα γερμανικά, η μάρτυρας απάντησε ότι αποθήκευσε μόνο την αυτόματη μετάφραση μέσω Google translate στα αγγλικά.

Σε ερώτηση αν οι διαφημίσεις για τα ακίνητα ήταν αναρτημένες από την ιστοσελίδα της κατηγορούμενης, η μάρτυρας απάντησε καταφατικά. Στη συνέχεια ο κ. Αργυρού ρώτησε αν η μάρτυρας είναι σίγουρη ότι οι αναρτήσεις έγιναν από την ίδια την κατηγορούμενη ή παραπέμπονται από αλλού, με την κ. Πάρπα να απαντά ότι εντόπισε τις αναρτήσεις στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Σε ερώτηση αν έλεγξε τον πάροχο που φιλοξενεί την ιστοσελίδα των αναρτήσεων, η μάρτυρας απάντησε αρνητικά, ενώ σε ερώτηση αν έλεγξε κατά πόσο οι φωτογραφίες στις αναρτήσεις ήταν πραγματικές, η μάρτυρας απάντησε επίσης αρνητικά. Σχολίασε επίσης ότι η ίδια έλεγξε ότι της ζητήθηκε στην υπηρεσιακή επιστολή από τους ανωτέρους της.

Σε ερώτηση αν στις αναρτήσεις περιλαμβάνονται πληροφορίες για τεμάχια, φύλλα/σχέδια ή τοποθεσίες, η μάρτυρας είπε ότι αναγράφονται ονόματα περιοχών και κάποιοι αριθμοί, χωρίς ωστόσο κάτι περαιτέρω που να παραπέμπει σε τεμάχια ή τοποθεσία.

Ως επόμενος μάρτυρας κλήθηκε ο αστυφύλακας Χρίστος Χατζηβασιλείου, ο οποίος το 2024 υπηρετούσε στον Κλάδο Διοίκησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας με καθήκοντα ανακριτή για διαδικτυακές έρευνες. Σημείωσε ότι έλαβε εκπαίδευση εντός υπηρεσίας και από ξένους εκπαιδευτές για στοχευμένη αναζήτηση πληροφοριών σε ανοικτές πηγές στο διαδίκτυο.

Όπως εξήγησε, έλαβε επιστολή από το ΤΑΕ Αρχηγείου για διενέργεια διαδικτυακών ερευνών σε ανοικτές πηγές του διαδικτύου αναφορικά με την κατηγορούμενη και ένα ακόμα πρόσωπο.

Ανέγνωσε στη συνέχεια έκθεση που συνέταξε με το τέλος των ερευνών του τον Ιούλιο του 2024, στην οποία αναφέρει πως από τις έρευνες εντοπίστηκαν λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδα κατασκευαστικής εταιρείας, καθώς και αναρτήσεις με διαφημιστικά βίντεο όπου καταγράφονταν η πορεία ανέγερσης και λεπτομέρειες τουριστικών συγκροτημάτων στα κατεχόμενα.

Είπε ακόμη ότι εντοπίστηκαν επίσης ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι με εικόνες και πληροφορίες για τα υπό ανέγερση συγκροτήματα και διαφημιστικά βίντεο καθώς και λογαριασμός κτηματομεσιτικής εταιρείας στη Γερμανία με δύο αναρτήσεις για πώληση ακινήτων διακοπών στα κατεχόμενα. Επιπλέον, είπε ότι αναφέρεται ως ιδιοκτήτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της μεσιτικής εταιρείας η Εύα Κιουνζέλ, η οποία ανήρτησε βίντεο με διαφήμιση ακινήτων στα κατεχόμενα.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας παρουσίασε κατόπιν υπόδειξης της κ. Ματθαίου στοιχεία από το περιεχόμενο CD με το υλικό που προέκυψε από τις έρευνές του για τις φερόμενες ως εμπλεκόμενες εταιρείες και την κατηγορούμενη, όπως λογαριασμοί ΜΚΔ και αναρτήσεις με διαφημίσεις, φωτογραφίες και βίντεο από υπό ανέγερση ή ολοκληρωμένα ακίνητα και στοιχεία επικοινωνίας και τοποθεσιών προς πώληση ακινήτων στα κατεχόμενα.

Ακολούθως, ο μάρτυρας ανέφερε ότι προέβη ύστερα από οδηγία της κ. Ματθαίου στην προετοιμασία δεύτερης έκθεσης τον Οκτώβριο του 2024 σχετικά με συμπληρωματική έρευνα που διεξήγαγε στον λογαριασμό της κατηγορούμενης στην πλατφόρμα Instagram.

Στο σημείο αυτό ο κ. Αργυρού έφερε ένσταση και υπέβαλε τη θέση ότι γίνεται απόπειρα προσθήκης μαρτυρικού υλικού για συμπλήρωση κενών μετά την καταχώρηση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο επίσης για παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών που επηρεάζει τη δίκαιη δίκη, πως η έρευνα διατάχθηκε μία μέρα πριν από την απόφαση για την πρώτη «δίκη εντός δίκης» και πως παραβιάζονται αρχές του Συντάγματος.

Η κ. Ματθαίου απάντησε ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε που να εμποδίζει την Κατηγορούσα Αρχή να δώσει οδηγία στην Αστυνομία για περαιτέρω εξετάσεις όταν διαπιστώσει παραλείψεις και ότι δεν τίθεται ζήτημα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας.

Προσέθεσε ότι η παρέμβαση έγινε κατά το στάδιο εκδίκασης της υπόθεσης όχι για να συμπληρώσει κενά λόγω της απόφασης στην πρώτη «δίκη εντός δίκης», υποστηρίζοντας ότι οι οδηγίες είχαν δοθεί πριν από την έκδοση της απόφασης. Επικαλέστηκε επίσης νομολογία που υποστηρίζει ότι το ανακριτικό έργο συνεχίζεται και μετά την καταχώρηση της υπόθεσης, ενώ χαρακτήρισε άστοχη την αναφορά περί μη διάκρισης των εξουσιών και ότι είναι εντός των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα να δίνει οδηγίες για περαιτέρω εξετάσεις.

Σε ομόφωνη απόφαση που εκφώνησε ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Νικόλας Γεωργιάδης, ανέφερε ότι το δικαστήριο έκρινε ότι η ένσταση είναι αβάσιμη καθώς δεν έχει υπόψιν του νομολογία που να απαγορεύει στον Γενικό Εισαγγελέα να ζητά διευκρινίσεις από όργανα της Αστυνομίας σχετικά με μαρτυρία κατά την εκδίκαση μιας υπόθεσης και ότι φαίνεται ότι οι οδηγίες να δόθηκαν πριν από την έκδοση απόφασης για τη «δίκη εντός δίκης», κατά συνέπεια η κατάθεση της έκθεσης γίνεται αποδεκτή.

Ακολούθως, ο κ. Γεωργιάδης έδωσε οδηγίες όπως η διαδικασία συνεχιστεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 9 π.μ., με την κατηγορούμενη να παραμένει υπό κράτηση έως την επόμενη δικάσιμο.

