Κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, 23χρονος και 25χρονος, οι οποίοι συνελήφθηκαν την Κυριακή, κατά τα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και οπαδών του ΑΠΟΕΛ, μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας του με τον Απόλλωνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, όπου κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι, υπογράφοντας προσωπική εγγύηση.

Το δικαστήριο όρισε την ακρόαση της υπόθεσης για τις 19 Φεβρουαρίου 2026, ενώ μέχρι τότε εκδόθηκε εναντίον τους διάταγμα αποκλεισμού από αγώνες του ΑΠΟΕΛ.

Εξάλλου, ένα πρόσωπο που καταγράφηκε σε βίντεο να ρίχνει μπουκάλι νερού προς τους οπαδούς και να προβαίνει σε άσεμνες πράξεις, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό θεωρείο (box) του σταδίου, κατηγορήθηκε γραπτώς και θα κλητευθεί ενώπιον δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ