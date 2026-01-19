Με πρωτοβουλία του κ. Θεμιστού Αρναούτη, Αρχηγού Αστυνομίας και στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού «Αστυνομία Κύπρου 2030», βρίσκεται στην Κύπρο αντιπροσωπεία της Europol.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις στρατηγικές δράσεις για ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της πληροφοριακής αστυνόμευσης και στην αναβάθμιση των μηχανισμών αντιμετώπισης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντιπροσωπεία της Europol θα συνδράμει με τεχνογνωσία και εξειδικευμένη καθοδήγηση, υποστηρίζοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων αναλυτικών και επιχειρησιακών πρακτικών.

Η συνεργασία αυτή συνδέεται άμεσα με την προχωρημένη διαδικασία δημιουργίας της νέας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου.