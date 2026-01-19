Συνεχίζονται από τα τέλη Ιουλίου οι έρευνες της Αστυνομίας για το θανατηφόρο με θύμα τον Κυριάκο Αντωνίου, ανέφερε στο Πρωτοσέλιδο ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρωνας Βύρωνος.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς γιατί τραβάει σε μάκρος η έρευνα, απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης των περαιτέρω εξετάσεων, πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις».

Υπενθυμίζεται ότι αρχές Οκτωβρίου είχε ανακοινωθεί ότι είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες από πλευράς Αστυνομίας και θα αποστέλλονταν στη Νομική Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι, ότι ο άτυχος Κυριάκος κινείτο στη λεωφόρο Λάρνακος και είχε κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου προς τη Λευκωσία. Η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε όταν επιχείρησε στροφή στα δεξιά. Το αυτοκίνητο του 24χρονου, που είχε προτεραιότητα, φέρεται να είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και ακολούθησε η μοιραία σύγκρουση.

