Η συζήτηση γύρω από το νέο ωράριο εργασίας των αστυνομικών έχει δημιουργήσει μιαν από τις πιο έντονες εσωτερικές και θεσμικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων ετών στην Αστυνομία Κύπρου.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται στη διαχείριση των κυλιόμενων ωραρίων, αλλά επεκτείνεται στην υποστελέχωση, στη λειτουργία της πρώτης γραμμής, στην αναδιοργάνωση του Σώματος, αλλά και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τον Περί Αστυνομίας Νόμο.

Την ίδια ώρα, η διχογνωμία μεταξύ Ηγεσίας και Υπουργείου Δικαιοσύνης γύρω από την πραγματική εικόνα στελέχωσης της Δύναμης, σε συνδυασμό με την προσφυγή του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών στις 21 Ιανουαρίου, μεταφέρει τη συζήτηση από το εσωτερικό της Αστυνομίας στο ευρύτερο πολιτικό επίπεδο.

