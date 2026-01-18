Υπάρχουν σημεία σε κάθε χώρα, που δεν είναι απλώς “φιλέτα” της αγοράς. Είναι χώροι που περιβάλλουν κρίσιμες υποδομές: αεροδρόμια, λιμάνια, στρατόπεδα, ενεργειακές εγκαταστάσεις, τηλεπικοινωνιακούς κόμβους. Στην Κύπρο, με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός να διατρέχει το νησί και με υποδομές που επηρεάζουν άμεσα την άμυνα και την κρατική λειτουργία, το ερώτημα αποκτά επιπλέον βάρος: ποιος μπορεί ν’ αγοράζει γη και ακίνητα κοντά σε τέτοιες περιοχές – και με ποιον έλεγχο; Η συζήτηση που άνοιξε στη Βουλή, με αφορμή τις προτάσεις νόμου για περιορισμό της απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από υπηκόους τρίτων χωρών, έφερε στην επιφάνεια το πιο ευαίσθητο σημείο του συστήματος: δεν αρκεί να υπάρχει νομοθεσία· χρειάζεται να “δένει” στην πράξη, να κλείνει τις παρακάμψεις και να βλέπει πίσω από εταιρικά σχήματα και τεχνικές μεταβίβασης. Διαφορετικά, η αγορά τρέχει μπροστά και το κράτος μένει να μετρά τετελεσμένα.

