Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας μέλη της ΥΚΑΝ, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, ανέκοψαν χθες το απόγευμα για έλεγχο, αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος στη Λεμεσό.

Εντός του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα χειροποίητο τσιγάρο με ίχνη κάνναβης, ένας μεταλλικός σπαστήρας, που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ο 25χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ στη συνέχεια έγινε έρευνα στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη μεικτού βάρους 220 γραμμαρίων, 20 εργοστασιακά σήματα χειρός (πυρσοί), μία εργοστασιακή κροτίδα και ένα πλήρες φυσίγγιο στρατιωτικού όπλου.

Η ΥΚΑΝ και το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις.