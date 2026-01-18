Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί στο Τερσεφάνου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για απόπειρα φόνου μεταξύ αλλοδαπών, κατά την οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι.

40χρονος φέρεται ότι γύρω στις 7π.μ., δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο ενώ βρισκόταν σε οικία στο χωριό Τερσεφάνου. Ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λάρνακας και η κατάσταση του κρίνεται ως σοβαρή και τα ακριβή αίτια του επεισοδίου παραμένουν προς το παρόν άγνωστα, ενώ η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και προχωρά σε εξετάσεις μαρτύρων και συλλογή στοιχείων.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η είδηση θα ανανεώνεται.