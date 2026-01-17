Σε ένα περιστατικό που συνέβη σε οδό της επαρχίας Πάφου αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος της πόλης, Φαίδωνας Φαίδωνος, κάνοντας λόγο για προσωπική ενόχληση εξαιτίας του συγκεκριμένου συμβάντος.

Ο Φαίδωνος στην ανάρτηση του δημοσιοποιήσε και βίντεο στο οποίο προβάλλεται οπαδός συγκεκριμένης ομάδας της Λεμεσού να κάνει γκράφιτι σε οδική ταμπέλα της περιοχής.



Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «Είναι πραγματικά κρίμα να έρχονται για να παρακολουθήσουν ενα αγώνα ποδοσφαίρου και να καταστρέφουν μέσα στην πόλη δημόσια περιουσία. Να πω οτι προσωπικά είδα τους αστυνομικούς να ειναι μαζεμένοι 100 μέτρα πιο κάτω και να μην κάνουν τίποτα και αυτο ειναι πολύ κρίμα».







