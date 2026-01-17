Σε διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη Λάρνακα, προχωρά η Αστυνομία.

Γύρω στις 15:30 λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή 10 ατόμων σε απόσταση 100 μέτρων από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη αριθμού πυροβολισμών. Περίπολα που μετέβησαν στο σημείο, δεν εντόπισαν οποιοδήποτε πρόσωπο και η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για τραυματίες.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται, ακόμα, σε αρχικό στάδιο. Παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια από τη σκηνή και λήφθηκαν φωτογραφίες.

Στο μεταξύ, έχει κυκλοφορήσει βίντεο από το περιστατικό, το οποίο παρουσιάζει πρόσωπα που φέρουν ρόπαλα και τσεκούρια και κάποια τραυματισμένα άτομα. Οι ανακριτές της υπόθεσης εξετάζουν το επίμαχο βίντεο και προχωρούν με τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των ατόμων που ενέχονται στο περιστατικό και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ορισμένα άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης τους. Πριν από λίγο δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος, ο οποίος για δυόμιση ώρες παρέμενε κλειστός.



Πηγή: ΚΥΠΕ