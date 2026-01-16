Περιστατικό με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας λαγών με τετράτροχες μοτοσυκλέτες, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μάμμαρι – Δένειας, εντός της Νεκρής Ζώνης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Θύρας.

Όπως σημειώνει, η Υπηρεσία αρχικά κινητοποιήθηκε με δύο περίπολα, τα οποία ενισχύθηκαν στη συνέχεια με ακόμη δύο. Οι τετράτροχες μοτοσυκλέτες εντοπίστηκαν από τα μέλη της Υπηρεσίας και καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για ανακοπή και έλεγχο τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μία εκ των μοτοσυκλετών καταδιώχθηκε, ενώ η δεύτερη κατευθύνθηκε προς τις κατεχόμενες περιοχές. Λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων της περιοχής —ανοικτή και πεδινή έκταση με καλλιεργημένα και λασπωμένα χωράφια — που καθιστούν την ανακοπή τετράτροχων μοτοσυκλετών εξαιρετικά δύσκολη, τα μέλη της Υπηρεσίας συνέχισαν τις προσπάθειές χωρίς όμως επιτυχία.

Από την παρακολούθηση των κινήσεων των υπόπτων, εντοπίστηκε σημείο, εντός της Νεκρής Ζώνης, όπου τα ύποπτα πρόσωπα είχαν αποκρύψει τα θηράματα που παράνομα θήρευσαν. Αργότερα, μέλη της Υπηρεσίας, σε έλεγχο που διεξήγαγαν στο πιο πάνω σημείο εντόπισαν, σε νάιλον σακούλια, τέσσερις φρεσκοσκοτωμένους λαγούς οι οποίοι κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί, με στόχο τον εντοπισμό πρόσθετων στοιχείων ή τεκμηρίων.