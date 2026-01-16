Θλίψη στην Αστυνομία Κύπρου από τον θάνατο του Γιώργου Φαίδωνος, προπονητή της επίλεκτης κατηγορίας U-18 του ΑΠΟΕΛ.
Όπως αναφέρει ο ΣΑΚ, ο Γιώργος ήταν επίσης μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, σύμφωνα με ανάρτηση του Συνδέσμου.
Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι ο Γιώργος Φαίδωνος το Σώμα «υπηρέτησε με σθένος, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον του αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό».
Η αυτούσια ανάρτηση του ΣΑΚ:
«Η οικογένεια της Αστυνομίας θρηνεί την απώλεια του αγαπημένου μας συναδέλφου Αστ. 439 Γιώργου Φαίδωνος, 36 ετών, ο οποίος υπηρέτησε με σθένος, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον του αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην Αστυνομική οικογένεια. Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό και αλτρουισμό, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό των συναδέλφων και των πολιτών.
Ένας εξαίρετος άνθρωπος και ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Το χαμόγελο και η προθυμία του να προσφέρει στον συνάνθρωπο θα παραμείνουν χαραγμένα στη μνήμη όλων μας.
Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μας Γιώργο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».
Η αυτούσια ανακοίνωση της Αστυνομίας Κύπρου:
«Με θλίψη ανακοινώνουμε τον αδόκητο θάνατο του συναδέλφου μας Αστυφύλακα 439 Γεώργιου Ιάσων Φαίδωνος, ο οποίος απεβίωσε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 36 ετών.
Ο Γεώργιος Ιάσων Φαίδωνος εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας το 2022 και υπηρετούσε στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης, εκτελώντας τα καθήκοντα του με ήθος και αφοσίωση.
Η απώλειά του αφήνει βαρύ πένθος στην αστυνομική οικογένεια.
Στη σύζυγο και στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Ηγεσία της Αστυνομίας θα βρίσκεται δίπλα τους, προσφέροντας κάθε δυνατή στήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του».
