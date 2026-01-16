Θλίψη στην Αστυνομία Κύπρου από τον θάνατο του Γιώργου Φαίδωνος, προπονητή της επίλεκτης κατηγορίας U-18 του ΑΠΟΕΛ.



Όπως αναφέρει ο ΣΑΚ, ο Γιώργος ήταν επίσης μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, σύμφωνα με ανάρτηση του Συνδέσμου.



Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι ο Γιώργος Φαίδωνος το Σώμα «υπηρέτησε με σθένος, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον του αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό».



Η αυτούσια ανάρτηση του ΣΑΚ:



«Η οικογένεια της Αστυνομίας θρηνεί την απώλεια του αγαπημένου μας συναδέλφου Αστ. 439 Γιώργου Φαίδωνος, 36 ετών, ο οποίος υπηρέτησε με σθένος, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον του αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην Αστυνομική οικογένεια. Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό και αλτρουισμό, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό των συναδέλφων και των πολιτών.



​Ένας εξαίρετος άνθρωπος και ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Το χαμόγελο και η προθυμία του να προσφέρει στον συνάνθρωπο θα παραμείνουν χαραγμένα στη μνήμη όλων μας.



​Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μας Γιώργο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.



​Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια.



​Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».







Η αυτούσια ανακοίνωση της Αστυνομίας Κύπρου:

«Με θλίψη ανακοινώνουμε τον αδόκητο θάνατο του συναδέλφου μας Αστυφύλακα 439 Γεώργιου Ιάσων Φαίδωνος, ο οποίος απεβίωσε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 36 ετών.

Ο Γεώργιος Ιάσων Φαίδωνος εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας το 2022 και υπηρετούσε στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης, εκτελώντας τα καθήκοντα του με ήθος και αφοσίωση.

Η απώλειά του αφήνει βαρύ πένθος στην αστυνομική οικογένεια.

Στη σύζυγο και στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Ηγεσία της Αστυνομίας θα βρίσκεται δίπλα τους, προσφέροντας κάθε δυνατή στήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του».

