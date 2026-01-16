Εμπορικό σήμα και εμπορική επωνυμία για το «ατέλειωτο καλοκαίρι» του Πρωταρά, ενέγραψε στον Έφορο Διανοητικής Ιδιοκτησίας ο Δήμος Παραλιμνίου Δερύνειας.

Συγκεκριμένα η επωνυμία είναι στην αγγλική γλώσσα: "Protaras, Your Endless Summer", ενέργεια όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου «που καθορίζει το τουριστικό θέρετρο ως ένας προορισμός ο οποίος επεκτείνει τις καλοκαιρινές διακοπές σε διακοπές φιλικές για όλη την οικογένεια και για όλες τις εποχές του χρόνου».

Με αυτό τον τρόπο κατοχυρώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καμπάνιες και εκστρατείες του Δήμου, προστίθεται.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος ανέφερε ότι «πρόκειται για μία πολύ σημαντική και ουσιαστική ενέργεια με την οποία κατοχυρώνεται, πλέον και επίσημα η ταυτότητα του προορισμού και ενός από τα καλύτερα τουριστικά θέρετρα της Μεσογείου».

Σύμφωνα με τον ίδιο σε εξέλιξη βρίσκεται η πρωτοβουλία του Δήμου για τη δημιουργία ενιαίας στρατηγικής branding.

Πηγή: ΚΥΠΕ