Η έρευνα της Αστυνομίας, που έχει ήδη αρχίσει, θα αποδείξει κατά πόσον όσα αναφέρονται στο βίντεο του Channel 4, αληθεύουν, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου προσθέτοντας πως αίτημά μας είναι αυτά τα φαινόμενα, εάν αποδειχθεί ότι υφίστανται, να παταχθούν.

Πρόσθεσε πως «το βίντεο του Channel 4 της βρετανικής τηλεόρασης που κυκλοφόρησε την Τρίτη ουσιαστικά αναφέρει πως άτομα που εργάζονται ως προσωπικό σε επιχειρήσεις, τυγχάνει κάποιες εκμετάλλευσης. Σίγουρα αυτό δεν εκπροσωπεί την εικόνα της Αγίας Νάπας στο σύνολο της, ενός προορισμού που δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες».

Πρόσθεσε πως «έχουμε αποστείλει σχετικές επιστολές, έχουμε επικοινωνήσει με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, άρχισε ήδη η διερεύνηση του θέματος, αναμένουμε τα οποιαδήποτε αποτελέσματα και σίγουρα αίτημά μας είναι όλα αυτά να παταχθούν. Όσον αφορά τα ζητήματα που είναι της αρμοδιότητας του Δήμου Αγίας Νάπας να τα επιληφθεί ο Δήμος ώστε να μην υπάρχουν τέτοια θέματα».

Ταυτόχρονα, συνέχισε «αναμένουμε να ενημερωθούμε, αφού και εφόσον υπάρχει θέμα, εάν βέβαια αποδειχθεί, ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες - επαγγελματίες που προβαίνουν σε αυτές τις προσλήψεις και ενδεχομένως να κάνουν όλα όσα αναφέρονται στο βίντεο».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Ζαννέττου είπε πως «πρέπει να ξεκαθαριστεί πως οι νεαροί Βρετανοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι μετά το Brexit δεν δικαιούνται να εργοδοτούνται και να δουλεύουν στην Αγία Νάπα».

Ανέφερε ακόμα πως «εάν υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση, είναι θέμα το οποίο θα διαφανεί μέσα από το βίντεο ή μέσα από τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξει η Αστυνομία. Δεν θέλω ούτε να δικάσω, ούτε να προδικάσω οτιδήποτε μέχρι να διεξαχθούν οι έρευνες και εξαχθούν τα τελικά αποτελέσματα».

Πέραν τούτου, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας «όλοι όσοι ταξιδεύουν ειδικά από τη Βρετανία γνωρίζουν κατά πόσον μπορούν να δουλέψουν στην περιοχή μας ή όχι. Ταυτόχρονα όμως και ο επαγγελματίας της Αγίας Νάπας έχει την ευθύνη, αφού εργοδοτεί αυτούς τους νεαρούς γνωρίζοντας πως είναι παράνομα και παράτυπα που εργοδοτεί άτομα από τη Βρετανία».



