Σε παρέμβαση του στο Πρωτοσέλιδο ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΛ και νομικός Χρίστος Κληρίδης τοποθετήθηκε για την υπόθεση videogate, τη διαφθορά και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν στην προκειμένη περίπτωση.

Ο κύριος Κληρίδης διατύπωσε την άποψη ότι μία ιδιαίτερη κατάσταση έχει προκύψει, καθώς από τη μία υπάρχει ένα Προεδρικό Μέγαρο που υποστηρίζει πως τα όσα καταλογίζονται δεν έχουν συμβεί, ενώ από την άλλη τα κόμματα περνούν στην αντεπίθεση κατηγορώντας το Προεδρικό για αδιαφάνεια, καθώς ανέφερε ότι ο διορισμός ανεξάρτητο ποινικός ανακριτής, ο οποίος, με βάση την εμπειρία και την ακεραιότητά του, αναμένεται να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, είναι ο σωστά θεσμικός τρόπος. Το βίντεο που δημοσιεύθηκε έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία σημείωσε.

Κατηγορίες για διαφθορά και παράνομες χρηματοδοτήσεις

Σε συνέχεια της παρέμβασης του, ο κύριος Κληρίδης, πρόσθεσε ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι έντονες, με τους μεν να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για σκόπιμη επίθεση κατά της κυβέρνησης και τους δε να επισημαίνουν θέματα διαφθοράς που αφορούν πρώην υπουργό και ανώτατο αξιωματούχο του Προεδρικού Μεγάρου, οι οποίοι φέρονται να ζητούσαν παράνομα χρηματοδοτήσεις από επενδυτές.

Αν και δε γνωρίζουμε το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας, έχει ήδη προκληθεί ζημία στην εικόνα της κυβέρνησης και του Προέδρου.

Παράλληλα, η κοινωνία αναμένει με αγωνία να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Ερευνάται η αυθεντικότητα του βίντεο

Από το βίντεο φαίνεται ότι υπήρχαν διαδικασίες που λειτουργούσαν παράλληλα, χωρίς σαφή γνώση του Προέδρου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση παρανομίας και κατάχρησης εξουσίας. Εάν επαληθευτούν τα στοιχεία για την πιθανή παραλαβή χρημάτων σε μετρητά και την παραβίαση ορίων προεκλογικών δαπανών, τότε πρόκειται για σοβαρό ζήτημα. Η έρευνα θα εξετάσει εκ νέου όλες τις προεκλογικές δαπάνες του υποψηφίου, και ειδικά του κυρίου Χριστοδουλίδη, ενώ μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία, κατέληξε.

Ηθικά ζητήματα και ο ρόλος της πρώτης κυρίας

Ο κύριος Κληριδής επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της αυθεντικότητας του βίντεο μετά το μοντάζ είναι κρίσιμη για την πορεία της ποινικής έρευνας. Ανεξαρτήτως του αν το υλικό έχει υποστεί επεξεργασία, τα γεγονότα που καταγράφονται έχουν σοβαρή βαρύτητα και εγείρουν ηθικά ζητήματα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Φορέα που διαχειρίζεται η πρώτη κυρία, με το επιχείρημα ότι οι χορηγίες επιχειρήσεων συνήθως συνοδεύονται από προσδοκία ανταλλάγματος. Η διαχείριση των χρημάτων μέσω του Προεδρικού Μεγάρου ενδεχομένως δημιουργεί ηθικό και θεσμικό πρόβλημα, ενώ θα μπορούσε να γίνεται από ανεξάρτητους οργανισμούς φιλανθρωπίας.

Η βουλευτική ασυλία και η συζήτηση στη Βουλή

Στο πλαίσιο της Βουλής συζητείται επίσης η βουλευτική ασυλία, με αφορμή την υπόθεση του κυρίου Σύκα. Ο κύριος Κληρίδης κατέληξε κλείνοντας με την περίπτωση του Βουλευτή και το νομικό πλαίσιο που διερευνάται η υπόθεση με βάση το Σύνταγμα. Η πλειονότητα των νομικών και πολιτικών παρατηρητών θεωρεί ότι το ισχύον σύστημα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 του Συντάγματος, έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά για 65 χρόνια, με μόλις τέσσερις υποθέσεις που αφορούν αίτηση για άρση ασυλίας. Η πρόταση να περιοριστεί η ασυλία μόνο σε πράξεις που συνδέονται με τα καθήκοντα των βουλευτών εγείρει πρακτικά και νομικά ζητήματα, ενώ η υπάρχουσα διαδικασία άρσης ασυλίας λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά, όπως φάνηκε στην περίπτωση του κυρίου Σύκα.

Συνολικά, η υπόθεση αναδεικνύει τόσο νομικά όσο και ηθικά ζητήματα, ενώ η πολιτική κοινότητα και η κοινωνία παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία των ερευνών, περιμένοντας πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών όπου χρειάζεται, είπε κλείνοντας.