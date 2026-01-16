Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τις 06:00 της 15ης Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 16ης Ιανουαρίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 40 κλήσεις για βοήθεια, 18 πυρκαγιές, 20 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις.

Η ώρα 19:05, λήφθηκε κλήση για τροχαία οδική σύγκρουση με παγιδευμένα άτομα στην Κάτω Πάφο. Ανταποκρίθηκε Όχημα και Ομάδα Διάσωσης από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου. Δύο άτομα αποπαγιδεύτηκαν από δύο οχήματα και αφού τοποθετήθηκαν σε σανίδα διάσωσης, παραδόθηκαν στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά τους στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για περίθαλψη.

Η ώρα 21:21, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε διώροφη πετρόκτιστη οικία, στην κοινότητα Πάνω Αρόδες, στην επαρχία Πάφου. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:49. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστη ο όροφος και το περιεχόμενό του, καθώς επίσης και η ξύλινη στέγη της οικίας, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε το ισόγειο με το περιεχόμενό του. Οι ένοικοι της οικίας, αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά και εξήλθαν πριν την εξάπλωσή της σε ανοικτό χώρο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω ελαττωματικής κατασκευής καπνοδόχου τζακιού.

Η ώρα 03:43, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ξύλινη κατασκευή με οροφή από κεραμίδια (πέργολα) διώροφης οικίας στην Ορόκλινη στην επαρχία Λάρνακας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ορόκλινης Λοχία Παναγιώτη Θεοφίλου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:17. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, επηρεάστηκε μέρος της πέργολας, καθώς και το περιεχόμενό της. Επηρεάστηκε επίσης και παρακείμενο σταθμευμένο όχημα. Επιπρόσθετα, από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, επηρεάστηκε μέρος της κουζίνας στο ισόγειο, καθώς επίσης και αποθήκη στον όροφο της οικίας. Οι ένοικοι της οικίας, αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και εξήλθαν της οικίας χωρίς να κινδυνεύσουν. Θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.